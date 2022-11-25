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Гарет Бэйл может установить новый рекорд сборной Уэльса в матче с Ираном

Гарет Бэйл может установить новый рекорд сборной Уэльса в матче с Ираном
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33-летний нападающий и капитан сборной Уэльса Гарет Бэйл находится в шаге от того, чтобы установить новый рекорд национальной команды по количеству проведённых матчей.

Уэльс начал выступления на чемпионате мира 2022 года в Катаре с ничьей 1:1 со сборной США. Бэйл вывел команду в стартовом составе с капитанской повязкой и провёл все 90 минут, а на 82-й сравнял счёт с пенальти, который сам и заработал.

Для Гарета, дебютировавшего за главную команду страны ещё в возрасте 16 лет, та игра стала 109-й в составе сборной Уэльса – он сравнялся по общему количеству проведённых матчей с правым защитником Крисом Гантером из английского «Уимблдона». Последний не играл за сборную после июньских матчей Лиги наций. Если не произойдёт никаких неожиданностей за оставшиеся часы до встречи Уэльс – Иран (25 ноября в 13:00 мск), Бэйл выйдет по числу игр на чистое первое место.

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