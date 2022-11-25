Кордоба рассказал о желании выиграть Кубок России с «Краснодаром»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба рассказал об амбициях в команде, а также о том, что хотел бы выиграть Кубок России в этом сезоне.



«Моя цель – побеждать в каждой игре. Конечно, я хочу выиграть Кубок России вместе с «Краснодаром», — приводит слова Кордобы «РБ Спорт».



«Краснодар» набрал 10 очков за пять туров Кубка России и занимает первое место в группе А. «Пари НН» с таким же количеством очков идет вторым. «Локомотив» располагается на третьей строчке, имея на своём счету восемь очков. «Химки» с двумя очками остаются аутсайдерами квартета.



В нынешнем сезоне 29-летний колумбиец принял участие в 17 матчах за «Краснодар» и забил семь голов во всех турнирах. Контракт форварда с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

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