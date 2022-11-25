Фернандеш — второй игрок в истории Португалии, отдавший две голевые передачи в матче ЧМ

Полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш сумел отметиться уникальным достижением во встрече 1-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре с Ганой.

Напомним, матч завершился победой европейской команды со счётом 3:2.

28-летний Фернандеш отдал в этом матче две голевые передачи. Таким образом, Бруну стал первым португальцем после Жозе Торриша, который отметился двумя результативными пасами в игре на мундиале. Торриш сумел установить это достижение на ЧМ-1966. Статистику приводит Opta Sports в своём телеграм-канале.

В следующем туре Португалия сыграет с Уругваем. Матч состоится 28 ноября. Начало встречи – в 22:00 мск.

Самые дорогие футболисты ЧМ-2022. Видеоролик: