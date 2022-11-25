Впервые с 1986 года стартовый тур чемпионата мира завершился без удалений

В четверг, 24 ноября, в Катаре завершился 1-й тур чемпионата мира по футболу – 2022.

В стартовом туре было сыграно 16 встреч, и ни в одной из них не было удалений. Подобное в истории мундиаля произошло впервые с ЧМ-1986 в Мексике. При этом необходимо добавить, что тогда на мировом первенстве в стартовом туре было сыграно 12 матчей.

2-й тур группового этапа ЧМ-2022 стартует сегодня, 25 ноября, матчами Уэльс — Иран, Катар — Сенегал, Нидерланды — Эквадор и Англия — США.

Действующим чемпионом мира является команда Франции. В финале российского мундиаля подопечные Дидье Дешама обыграли Хорватию (4:2).

Чемпионат мира в Катаре завершится 18 декабря. Напомним, мундиаль впервые проходит в арабском государстве.