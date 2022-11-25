Капитан сборной Сербии Тадич назвал Бразилию качественной командой

Форвард и капитан сборной Сербии Душан Тадич прокомментировал поражение от сборной Бразилии в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира в Катаре (0:2).

«Бразилия — очень качественная команда. Мы хорошо начали, даже были достойные подходы к их воротам в паре случаев. Потом произошёл первый гол, мы были вынуждены сильно рисковать. У нас не было пространства. Да, они заслужили победу, они были лучше. Сегодня оппонент был лучше нас, но мы двигаемся дальше», — цитирует Тадича O Globo.

Напомним, поединок между «селесао» и сербской командой завершился со счётом 2:0. Дублем в составе бразильцев отметился Ришарлисон. После 1-го тура Бразилия возглавила квартет G. В другом матче дня в этой группе швейцарцы со счётом 1:0 переиграли Камерун.

Болельщики сборной Бразилии на Арабской Никольской. Видеоролик: