Владимир Габулов рассказал, кого считает лучшим молодым игроком 2022 года в РПЛ

Бывший игрок сборной России Владимир Габулов заявил, что, по его мнению, лучшим молодым футболистом 2022 года является Сергей Пиняев. 18-летний форвард «Крыльев Советов» стал номинантом премии ДФЛ «Первая пятёрка».
«Из вышеперечисленного списка кандидатов, конечно, особняком стоит Пиняев. Этот молодой парень очень ярко себя проявил в чемпионате России в последних матчах. Забил уже определённое количество красивых голов, очень ярко выглядит. Дебют за сборную говорит об этом. Также я выделил бы Худякова. Лично мне нравится Константин Тюкавин, который обладает незаурядными качествами и способен играть в очень хороший футбол. Периодически, выходя на замену в матчах, он ярко себя проявляет. Мне, конечно, удивительно, почему он не получает больше игрового времени. С чем это связано — не знаю. Лично мне он нравится», — цитирует Габулова «РБ Спорт».
В сезоне-2022/2023 Пиняев принял участие в 15 матчах за «Крылья Советов» во всех турнирах. На счету Сергея четыре мяча и четыре результативные передачи.
- 25 ноября 2022
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