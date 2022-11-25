Джон Кордоба: это абсолютно сумасшедший ЧМ, столько неожиданных результатов!
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Форвард «Краснодара» Джон Кордоба поделился мнением о чемпионате мира в Катаре, который проходит в эти дни. Мундиаль завершится 18 декабря.
«Это абсолютно сумасшедший чемпионат мира, столько неожиданных результатов! Это очень круто! Конечно, я стараюсь смотреть каждую игру. Думаю, что игра Саудовской Аравии с Аргентиной — урок от бога. Никогда не нужно недооценивать своего соперника. Это сенсация, да. Думаю, что впереди будет много интересных результатов», — цитирует Кордобу «РБ Спорт».
Действующим чемпионом мира является сборная Франции. В финале ЧМ-2018 она обыграла команду Хорватии со счётом 4:2. Нынешний мундиаль в Катаре впервые проходит на территории Ближнего Востока.
Сборные-андердоги на ЧМ-2022. Кто из них проявит себя? Видеоролик:
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