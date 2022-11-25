Глебов рассказал о штрафах от Карпина в «Ростове»

Полузащитник «Ростова» и сборной России Данил Глебов рассказал о размере самого крупного штрафа от главного тренера Валерия Карпина.



«Штрафы от Карпина прилетают? Он в основном словами.



У нас в «Ростове» нет больших зарплат. Тут играет много молодых ребят. Поэтому в большинстве случаев Карпин не любит штрафовать. Мне тоже кажется, что провести беседу — лучше. Я, конечно, попадал и на деньги. Самый большой штраф — 30 или 40 тысяч рублей. Опоздал на теорию», — приводит слова Глебова Sport24.



После 17 туров «Ростов» с 35 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» опережает ростовчан лишь на одно очко, а лидирует с 42 очками «Зенит».



В этом сезоне РПЛ российский полузащитник провел 17 матчей, забил 4 гола и отдал 3 голевые передачи.

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