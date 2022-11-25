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Давка на матче Ганы и встреча россиян и сербов. Как прошёл пятый день ЧМ

Давка на матче Ганы и встреча россиян и сербов. Как прошёл пятый день ЧМ
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Представляем пятый выпуск ежедневного подкаста «Чемпионата» про чемпионат мира в Катаре — «ЧЕ там на ЧМ».

Собрали главные впечатления за пятый день турнира. Полина кайфанула от камерунских фанатов и женщин, а ещё её чуть не затоптали перед матчем Ганы и Португалии. Андрей же восхитился фанатами Южной Кореи, стал свидетелем встречи российских и сербских фанатов и увидел пока лучший гол чемпионата мира.

ЧЕ там на ЧМ | Давка у стадиона и встреча россиян с сербами

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