«Зенит» объявил о возвращении вратаря Александра Васютина из аренды в «Юргордене»

Санкт-петербургский «Зенит» на своём официальном сайте объявил о возвращении в клуб голкипера Александра Васютина, который на правах аренды выступал за шведский «Юргорден».

Отмечается, что сейчас футболист тренируется по индивидуальной программе на базе в Удельном парке.

Напомним, Александр Васютин является воспитанником академии «Зенита». За молодёжку сине-бело-голубых он дебютировал в 2013 году. С 2016 года Васютин начал ездить по арендам. Сначала он отправился в финский «Лахти», потом в норвежский «Сарпсборг». Летом 2019 года Александр вернулся в «Зенит» и даже провёл три матча за основную команду, но в 2021 году вновь ушёл в аренду — на этот раз в «Юргорден». За шведский клуб он сыграл 19 матчей.