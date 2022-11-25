«Зенит» объявил о возвращении вратаря Александра Васютина из аренды в «Юргордене»
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Санкт-петербургский «Зенит» на своём официальном сайте объявил о возвращении в клуб голкипера Александра Васютина, который на правах аренды выступал за шведский «Юргорден».
Отмечается, что сейчас футболист тренируется по индивидуальной программе на базе в Удельном парке.
Напомним, Александр Васютин является воспитанником академии «Зенита». За молодёжку сине-бело-голубых он дебютировал в 2013 году. С 2016 года Васютин начал ездить по арендам. Сначала он отправился в финский «Лахти», потом в норвежский «Сарпсборг». Летом 2019 года Александр вернулся в «Зенит» и даже провёл три матча за основную команду, но в 2021 году вновь ушёл в аренду — на этот раз в «Юргорден». За шведский клуб он сыграл 19 матчей.
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