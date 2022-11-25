Источник: Неймар пропустит оставшиеся матчи сборной Бразилии на групповом этапе ЧМ-2022

Нападающий сборной Бразилии Неймар пропустит оставшиеся матчи своей национальной команды на групповом этапе чемпионата мира — 2022, информирует журналист Parisien Дани Жил в своём «твиттере».
Согласно сведениям источника, главный тренер сборной Бразилии не хочет рисковать Неймаром в матче 2-го тура со Швейцарией из-за повреждения, которое нападающий получил в стартовой игре с Сербией. Также Неймара поберегут в матче 3-го тура с Камеруном. Идея состоит в том, чтобы бразилец успел качественно восстановиться к плей-офф мундиаля в Катаре.
Напомним, чемпионат мира 2022 года в Катаре проходит с 20 ноября по 18 декабря. Решение о проведении турнира в конце календарного года было принято из-за климатических условий — летом в Катаре чересчур жарко. Для арабского государства это первый опыт проведения мирового первенства по футболу.
- 25 ноября 2022
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