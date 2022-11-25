Булыкин: на ЧМ-2022 многие сборные пока не понимают, где они находятся

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин оценил выступления сборных на проходящих в эти даты чемпионате мира. К этому часу все сборные сыграли свои матчи в рамках первого тура.

«Безусловно, в первом туре чемпионата мира были те, кто и удивил и те, кто разочаровал. Многие сборные пока просто не понимают, где они находятся. Из тех, кто разочаровал — Аргентина и Германия.

Саудовская Аравия и Япония, наоборот, удивили. Первый тур показал, что не всё будет так просто на чемпионате мира», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Чемпионат мира в Катаре проходит с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Групповой этап турнира идёт с 21 ноября по 2 декабря. Напомним, действующим чемпионом мира является национальная команда Франции, которая одержала победу на мундиале 2018 года в России.