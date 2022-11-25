«Радоваться надо!» Роналду успокоил вратаря сборной Португалии Кошту после матча с Ганой

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду успокоил голкипера национальной команды Диогу Кошту после матча первого тура чемпионата мира 2022 года в Катаре с Ганой (3:2).

Форвард и капитан португальской сборной подошёл к вратарю, который чувствовал вину за пропущенный в концовке встречи мяч. Напомним, на 89-й минуте нападающий сборной Ганы Осман Букари сократил разрыв в счёте до минимума (3:2).

«Радоваться надо, мы победили! Из-за гола? Из-за того, что ты пропустил гол? Ты должен радоваться, мы выиграли! Ещё одна победа, и мы проходим (в плей-офф. — Прим. «Чемпионата»)! Можешь радоваться! Пойдём! Мы победили!» — приводит расшифровку слов Роналду Maisfutebol.

В следующих матчах португальцы сыграют со сборными Уругвая и Южной Кореи.

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