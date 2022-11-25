«Радоваться надо!» Роналду успокоил вратаря сборной Португалии Кошту после матча с Ганой

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду успокоил голкипера национальной команды Диогу Кошту после матча первого тура чемпионата мира 2022 года в Катаре с Ганой (3:2).
Форвард и капитан португальской сборной подошёл к вратарю, который чувствовал вину за пропущенный в концовке встречи мяч. Напомним, на 89-й минуте нападающий сборной Ганы Осман Букари сократил разрыв в счёте до минимума (3:2).
«Радоваться надо, мы победили! Из-за гола? Из-за того, что ты пропустил гол? Ты должен радоваться, мы выиграли! Ещё одна победа, и мы проходим (в плей-офф. — Прим. «Чемпионата»)! Можешь радоваться! Пойдём! Мы победили!» — приводит расшифровку слов Роналду Maisfutebol.
В следующих матчах португальцы сыграют со сборными Уругвая и Южной Кореи.
Чемп на ЧМ! Изучаем цены в фан-шопах: сколько стоит маскот?
- 25 ноября 2022
-
21:08
-
21:07
-
21:05
-
21:00
-
20:56
-
20:51
-
20:50
-
20:15
-
20:12
-
20:03
-
20:02
-
19:47
-
19:38
-
19:25
-
19:24
-
19:20
-
19:11
-
19:07
-
19:06
-
19:05
-
19:03
-
19:00
-
19:00
-
18:42
-
18:40
-
18:30
-
18:15
-
18:01
-
18:00
-
18:00
-
17:59
-
17:56
-
17:53
-
17:49
-
17:48