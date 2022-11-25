Нидерланды — Эквадор: Эннер Валенсия сравнял счёт в начале второго тайма

Нападающий сборной Эквадора Эннер Валенсия забил гол в начале второго тайма матча второго тура чемпионата мира 2022 года с командой Нидерландов, благодаря чему эквадорцам удалось сравнять счёт (1:1).

В начале первого тайма счёт открыл нападающий сборной Нидерландов, Коди Гакпо, поразивший ворота ударом из штрафной на шестой минуте. Валенсия сравнял счёт в начале второй половины встречи, забив уже третий мяч на турнире. Ранее форвард отметился дублем в ворота хозяев турнира, сборной Катара, в матче открытия (2:0).

Встреча проходит на стадионе «Халифа Интернейшнл» в Дохе. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Соперники по группе закончили свой матч чуть раньше сегодня. Сенегальцы обыграли сборную Катара 3:1, набрав свои первые очки на турнире. Команда хозяев турнира потеряет шансы на выход в плей-офф чемпионата мира 2022 года, если Эквадор не обыграет Нидерланды.