Нидерланды — Эквадор: Эннер Валенсия сравнял счёт в начале второго тайма

Нападающий сборной Эквадора Эннер Валенсия забил гол в начале второго тайма матча второго тура чемпионата мира 2022 года с командой Нидерландов, благодаря чему эквадорцам удалось сравнять счёт (1:1).
В начале первого тайма счёт открыл нападающий сборной Нидерландов, Коди Гакпо, поразивший ворота ударом из штрафной на шестой минуте. Валенсия сравнял счёт в начале второй половины встречи, забив уже третий мяч на турнире. Ранее форвард отметился дублем в ворота хозяев турнира, сборной Катара, в матче открытия (2:0).
Встреча проходит на стадионе «Халифа Интернейшнл» в Дохе. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Соперники по группе закончили свой матч чуть раньше сегодня. Сенегальцы обыграли сборную Катара 3:1, набрав свои первые очки на турнире. Команда хозяев турнира потеряет шансы на выход в плей-офф чемпионата мира 2022 года, если Эквадор не обыграет Нидерланды.
- 25 ноября 2022
-
21:08
-
21:07
-
21:05
-
21:00
-
20:56
-
20:51
-
20:50
-
20:15
-
20:12
-
20:03
-
20:02
-
19:47
-
19:38
-
19:25
-
19:24
-
19:20
-
19:11
-
19:07
-
19:06
-
19:05
-
19:03
-
19:00
-
19:00
-
18:42
-
18:40
-
18:30
-
18:15
-
18:01
-
18:00
-
18:00
-
17:59
-
17:56
-
17:53
-
17:49
-
17:48