Форвард Мексики Лосано высказался о предстоящей встрече с Месси и сборной Аргентины

Нападающий сборной Мексики Ирвин Лосано поделился ожиданиями от предстоящего матча с Аргентиной во 2-м туре группового этапа чемпионата мира.
«Это шанс для Мексики. Мы сыграем с большим соперником, и теперь, когда матчи длятся больше 90 минут, думаю, нам нужно набраться терпения и вести игру более интеллектуально. Я считаю, что у Мексики есть отличные футболисты, и мы хорошо подготовлены.
Мы столкнёмся с трудным соперником, но у нас всегда есть надежда и есть возможность прогрессировать — это зависит лишь от нас самих. Я люблю играть против лучших, а на этот раз сыграю против лучшего футболиста в мире Лионеля Месси — это нечто особенное и прекрасное», — приводит слова Лосано Record.
Матч Аргентина — Мексика состоится завтра, 26 ноября. Начало: в 22:00 мск.
Саудовцы пристали к журналисту с вопросом о Месси. Видеоролик:
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