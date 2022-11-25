Форвард Мексики Лосано высказался о предстоящей встрече с Месси и сборной Аргентины

Нападающий сборной Мексики Ирвин Лосано поделился ожиданиями от предстоящего матча с Аргентиной во 2-м туре группового этапа чемпионата мира.

«Это шанс для Мексики. Мы сыграем с большим соперником, и теперь, когда матчи длятся больше 90 минут, думаю, нам нужно набраться терпения и вести игру более интеллектуально. Я считаю, что у Мексики есть отличные футболисты, и мы хорошо подготовлены.

Мы столкнёмся с трудным соперником, но у нас всегда есть надежда и есть возможность прогрессировать — это зависит лишь от нас самих. Я люблю играть против лучших, а на этот раз сыграю против лучшего футболиста в мире Лионеля Месси — это нечто особенное и прекрасное», — приводит слова Лосано Record.

Матч Аргентина — Мексика состоится завтра, 26 ноября. Начало: в 22:00 мск.

Саудовцы пристали к журналисту с вопросом о Месси. Видеоролик: