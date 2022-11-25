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Тренер Мексики — о матче с Аргентиной: знаю, где родился, но сделаю всё для победы Мексики

Тренер Мексики — о матче с Аргентиной: знаю, где родился, но сделаю всё для победы Мексики
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Главный тренер сборной Мексики Херардо Мартино поделился ожиданиями от предстоящего матча со сборной Аргентины в матче 2-го тура чемпионата мира. Специалист родился в Аргентине и тренировал эту команду.

«Я осознаю важность этого матча как для Мексики, так и для Аргентины, и понимаю, что будущее двух команд, вероятно, зависит от того, что произойдёт завтра. После жеребьёвки мы никогда не представляли сценарий, подобный тому, который произойдёт после этого матча, но мы усердно работаем со сборной Мексики и хотим для неё всего самого хорошего.

Моя национальность? Я мог бы спросить каждого из вас: «если бы вы были на моём месте, что бы вы сделали?» Мексика должна победить, мы будем ждать победы Мексики. Я знаю, где родился, но должен сделать всё возможное и невозможное для победы Мексики и не могу сделать ничего другого», — приводит слова Мартино Get World Cup Football News.

Матч Аргентина — Мексика состоится завтра, 26 ноября. Начало: в 22:00 мск.

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