Аргентина — Мексика. Месси в порядке

После сенсационного поражения аргентинцев в первом матче Лионель сказал, что они вернутся ещё сильнее и он не разочарован.

26 ноября состоится матч 2-го тура группового этапа ЧМ-2022 Аргентина — Мексика. Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами номинальных хозяев: поставить на победу аргентинцев можно с коэффициентом 1.60. Успех мексиканцев оценён экспертами в 6.70. Ставки на ничью принимаются за 4.00.

Лучшие прогнозы на чемпионат мира.

Коэффициенты букмекеров на матч ЧМ-2022 Аргентина — Мексика 26 ноября 2022 года

Букмекеры считают, что матч Аргентина — Мексика не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.14, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.79. Если забьют номинальные хозяева, сыграет коэффициент 1.17. Гол номинальных гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.76. Поставить на «обе забьют» можно за 2.14.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура группового этапа ЧМ-2022 Аргентина — Мексика (26.11.2022)

Чемпионат мира в Катаре продолжает набирать обороты. На 26 ноября запланированы четыре матча 2-го тура группового этапа финального раунда турнира. В самом позднем из них на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле встретятся Аргентина и Мексика. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

В матче 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 аргентинцы потерпели сенсационное поражение от Саудовской Аравии (1:2). Неудачу нельзя назвать случайной. Тренер саудовцев тактически переиграл Лионеля Скалони и Месси, фактически обезоружив мощную линию атаки «альбиселесте» офсайдными ловушками.

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Впрочем, не обошлось без везения и психологических нюансов. После довольно успешного первого тайма аргентинцы расслабились и стали недооценивать соперника, за что поплатились. Сейчас в их выходе из группы уже начинают возникать сомнения. Хотя всё зависит от Лионеля Месси. Звёздный футболист сказал, что он не разочарован результатом и докажет, что они всё ещё сильная команда. Ждём подвигов от легендарного игрока?

Во встрече с Саудовской Аравией знаменитый аргентинец выступил не лучшим образом, особенно во втором тайме. Да, Месси забил мяч, который стал для него историческим, а также создал много потенциально голевых моментов для партнёров по команде. Однако многие ожидали от форварда «ПСЖ» большего.

После встречи болельщики Саудовской Аравии задавали вопросы: «Где Месси»? Забивший 13 голов и отдавший 14 голевых передач за 20 матчей во всех официальных турнирах аргентинец наверняка ответит на него в предстоящей игре. Проигрывать Аргентине никак нельзя, иначе выход из группы станет невозможен.

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Сборная Мексики в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира сыграла вничью с Польшей. В целом «трёхцветные» смотрелись предпочтительнее соперника. Они с солидным перевесом выиграли по владению мячом и нанесли больше ударов, в том числе в створ. Однако ближе к голу были «белые орлы».

На 58-й минуте матча поляки заработали 11-метровый удар, который взялся исполнять опытный Роберт Левандовски. Нападающий «Барселоны» нанёс плотный удар в правый от себя угол ворот, но голкипер сборной Мексики Гильермо Очоа совершил сейв. По итогу он был признан лучшим игроком встречи.

37-летний голкипер уже не первый год демонстрирует потрясающий уровень игры и спасает свою национальную команду. На предыдущих двух чемпионатах мира — в России и Бразилии — он творил настоящую магию. Жаль лишь, что на вратаре постепенно начинает сказываться возраст. В квалификации ЧМ-2022 он выступил, по собственным меркам, плохо.

Впрочем, отборочный турнир это одно, а финальный раунд чемпионата мира — совсем другое. Сейчас мотивации у игроков, в частности у Очоа, определённо больше. Думается, он порадует классными сейвами и сделает матч более упорным и интересным. Хорошим вариантом для ставки выглядит 1Х + ТМ 2.5 мяча за коэффициент 2.08.

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Как мы уже отметили ранее, мексиканцы создали много моментов в матче с Польшей, но забить не сумели. Проблемы с завершением видны у них и на дистанции. В принципиально важных матчах в квалификации ЧМ-2022 с Канадой и США они забили лишь два мяча за четыре игры (ни в одной из этих встреч не победили). При этом один из этих голов записал на свой счёт Хесус Корона, пропускающий мундиаль из-за травмы.

Прогноз и ставки на матч ЧМ-2022 Аргентина — Мексика 26 ноября 2022 года

После поражения в матче с Саудовской Аравией сборная Аргентины наверняка настроится как нужно. Ждём от Лионеля Месси и его соотечественников больше активности. В то же время встреча вряд ли получится результативной. У мексиканцев имеются серьёзные проблемы с реализацией моментов, а также есть очень надёжный голкипер. Полагаем, аргентинцы не проиграют и голов будет немного.

Ставка: Аргентина не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча за 2.08.

Экспресс с коэффициентом 10.06.

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