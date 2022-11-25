Marca: Жоау Феликс принял решение покинуть «Атлетико» Мадрид

Нападающий мадридского «Атлетико» и сборной Португалии Жоау Феликс принял решение покинуть клуб, сообщает испанская Marca.

По информации источника, португалец впервые попросил своего агента предпринять шаги по трансферу из мадридского клуба. Ранее сообщалось о возможном конфликте Феликса с частью болельщиков «Атлетико» и главным тренером команды Диего Симеоне.

Отмечается, что Феликс планирует проявить себя на чемпионате мира 2022 года в Катаре, чтобы привлечь внимание потенциальных покупателей. В услугах футболиста заинтересованы мюнхенская «Бавария», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Трансфер может состояться как в зимнее трансферное окно, так и летом.

Феликс перешёл в «Атлетико» из «Бенфики» в 2019 году за € 127,2 млн. За испанский клуб нападающий сыграл 129 матчей, в которых забил 33 гола и отдал 18 голевых передач.

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