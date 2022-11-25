Marca: Жоау Феликс принял решение покинуть «Атлетико» Мадрид

Нападающий мадридского «Атлетико» и сборной Португалии Жоау Феликс принял решение покинуть клуб, сообщает испанская Marca.
По информации источника, португалец впервые попросил своего агента предпринять шаги по трансферу из мадридского клуба. Ранее сообщалось о возможном конфликте Феликса с частью болельщиков «Атлетико» и главным тренером команды Диего Симеоне.
Отмечается, что Феликс планирует проявить себя на чемпионате мира 2022 года в Катаре, чтобы привлечь внимание потенциальных покупателей. В услугах футболиста заинтересованы мюнхенская «Бавария», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Трансфер может состояться как в зимнее трансферное окно, так и летом.
Феликс перешёл в «Атлетико» из «Бенфики» в 2019 году за € 127,2 млн. За испанский клуб нападающий сыграл 129 матчей, в которых забил 33 гола и отдал 18 голевых передач.
Роналду потрогал Пепе за пятую точку:
- 26 ноября 2022
-
00:55
-
00:53
-
00:38
-
00:26
-
00:04
- 25 ноября 2022
-
23:53
-
23:26
-
23:23
-
23:15
-
23:13
-
23:00
-
22:51
-
22:50
-
22:47
-
22:42
-
22:42
-
22:20
-
22:17
-
22:10
-
22:00
-
21:50
-
21:49
-
21:35
-
21:20
-
21:20
-
21:08
-
21:07
-
21:05
-
21:00
-
20:56
-
20:51
-
20:50
-
20:15
-
20:12
-
20:03