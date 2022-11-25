«Торпедо» — «Урал». Белая полоса Гончаренко продлится

10 матчей без поражений — это заслуга тренера екатеринбургского клуба. Он не остановится на достигнутом.

26 ноября состоится матч группового этапа Кубка России «Торпедо» — «Урал». Начало игры — в 16:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу екатеринбуржцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.33. Победа москвичей оценена экспертами в 3.20. Ставки на ничью принимаются за 3.40.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Торпедо» — «Урал» 26 ноября 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Торпедо» — «Урал» получится нерезультативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.08, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.80. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.40. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.28. Поставить на «обе забьют» можно за 1.86.

Анализ и прогноз на матч Кубка России «Торпедо» — «Урал» (26.11.2022)

Российская Премьер-Лига ушла на зимний перерыв, но интересных футбольных событий хватает. На фоне чемпионата мира в Катаре не будем забывать и про Кубок России. На 26 ноября запланированы две встречи пятого раунда. В одной из них на стадионе «Лужники» встретятся «Торпедо» и «Урал». Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск.

За весь текущий сезон «Торпедо» одержало победы в трёх официальных матчах. В РПЛ оно обыграло ЦСКА (1:0), а в Кубке России — «Сочи» (3:1) и всё тот же ЦСКА (1:0). Вничью бело-чёрные сыграли с «Крыльями Советов» (1:1), «Факелом» (2:2) и «Пари НН» (0:0). Во всех остальных встречах потерпели поражения.

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За этот отрезок москвичи пропустили целых 35 мячей, а сами забили только 12 (в основное время). Очевидно, им сильно не хватает качественных нападающих. Президент клуба Илья Геркус в недавнем интервью признал это. Также он заявил, что переговоры по переходу Артёма Дзюбы в «Торпедо» ещё не окончены.

Присоединится ли 34-летний экс-форвард «Зенита» к чёрно-белым и сможет ли чем-либо им помочь — остаётся загадкой, которая решится в будущем. Сейчас дела «Торпедо» обстоят крайне скверно. Клуб занимает последнее место в турнирной таблице и является главным претендентом на вылет в Первую лигу.

В то, что нынешний тренер «Торпедо» — Андрей Талалаев — сумеет вытащить клуб из кризиса, верится не без труда. Во всех пяти последних турах чемпионата России автозаводцы под его руководством, по сути, без шансов проиграли. Сначала уступили «Локомотиву», «Ахмату» и «Спартаку» (во всех случаях 0:1), а затем потерпели поражения в матчах с «Крыльями Советов» (0:2) и «Зенитом» (тоже 0:2).

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У «Урала» дела обстоят совсем иначе. После неудачного старта сезона-2022/2023 руководство клуба произвело смену главного тренера. Должность занял Виктор Гончаренко. Поначалу казалось, что боссы совершают ошибку, увольняя Игоря Шалимова после всего четырёх туров, в которых было сложно претендовать на очки.

Тем не менее выбор руководства команды из Екатеринбурга пока что себя оправдывает. На данный момент беспроигрышная серия «шмелей» насчитывает уже 10 матчей во всех официальных турнирах. При этом ничейных результатов за данный отрезок времени всего два — во встречах с «Сочи» и «Локомотивом» (в обоих случаях 2:2).

Во всех остальных играх оранжево-чёрные одержали победы, порадовав результативностью. За эти 10 встреч они забили 20 мячей. Таким образом, екатеринбуржцы поднялись на 10-е место в турнирной таблице РПЛ и на первую строчку в группе в Кубке России.

«Урал» набрал потрясающий ход. «Торпедо» вряд ли удастся что-либо ему противопоставить. В последних двух очных встречах автозаводцы потерпели поражения. В предстоящем матче история имеет все шансы повториться. Поставить на данный исход можно с коэффициентом 2.33.

Недавно появилась информация о том, что «Спартак» проявил активный интерес к хавбеку чёрно-оранжевых Рамазану Гаджимурадову. Однако президент «Урала» Григорий Иванов отметил, что в зимнее трансферное окно продажа игрока не планируется. В составе царит идиллия, и при таком раскладе в ближайшем будущем она вряд ли нарушится.

Прогноз и ставка на матч Кубка России «Торпедо» — «Урал» 26 ноября 2022 года

«Торпедо» ужасно проводит сезон и является главным претендентом на вылет в Первую лигу. Особенно плохо у автозаводцев обстоят дела с результативностью. Думается, пребывающий в потрясающем тонусе «Урал» продлит свою беспроигрышную серию до 11 матчей во всех турнирах. Нет сомнений, что сейчас он находится на подъёме.



Ставка: победа «Урала» за коэффициент 2.33.

Экспресс с коэффициентом 10.14.

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