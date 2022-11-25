Диего Симеоне высказался об игре Жоау Феликса на чемпионате мира
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Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал игру нападающего Жоау Феликса на чемпионате мира. Португальский форвард поучаствовал в победе своей команды над Ганой (3:2) в матче 1-го тура группового этапа.
«Я хорошо видел его игру. Для него это идеальный турнир, короткий, где видишь красоту, скорость, где влюбляешься в таких игроков, как он. Он выступил в соответствии с тем, что нужно команде, и сыграл свою роль в трёх голах», — приводит слова Симеоне Marca.
23-летний Феликс дебютировал в составе сборной Португалии в июне 2019 года. С тех пор нападающий принял участие в 25 матчах, в которых забил четыре гола и отдал результативную передачу.
Саудовцы празднуют победу над Аргентиной в стиле Роналду. Видеоролик:
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