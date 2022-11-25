Хави: у Гвардиолы уникальное понимание футбола, он изменил способ игры в защите

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о своём коллеге — наставнике «Манчестер Сити» Хосепе Гвардиоле.

«У Гвардиолы уникальное понимание футбола. Так или иначе, он хочет, чтобы вы понимали, как игра должна прогрессировать. Он изменил способ игры в защите, сделав акцент на атаке», — приводит слова Хави пресс-служба «Манчестер Сити» в «Твиттере».

51-летний Гвардиола возглавил «Манчестер Сити» летом 2016 года. Под его руководством английская команда выиграла 11 трофеев внутри страны, включая четыре победы в английской Премьер-лиге. На днях Гвардиола продлил контракт с клубом до лета 2025 года.

В бытность игроком Гвардиола был одноклубником Хави по «Барселоне», а затем тренировал полузащитника в испанской команде.

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