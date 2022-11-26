Мартинес: мой незасчитанный гол? Удивительно, что такие ошибки продолжают допускать

Нападающий сборной Аргентины Лаутаро Мартинес прокомментировал свой незасчитанный гол в матче с Саудовской Аравией (1:2) в первом туре чемпионата мира 2022 года в Катаре.
«Матч с Мексикой будет для нас финалом, потому что мы должны побеждать. Мы должны это сделать, потому что это важно для нашего будущего.
Момент с моим незасчитанном голом (в матче с Саудовской Аравией. — Прим. «Чемпионата»)? Удивительно, что такого рода ошибки продолжают допускать. Но это осталось позади. Мы знаем всё о Мексике, мы проанализировали их игру, видели много материалов о том, как они защищаются и как атакуют», — приводит слова Мартинеса 90min.
Напомним, в игре с Саудовской Аравией судьи отменили три взятия ворот Аргентиной в первом тайме из-за офсайдов. «Вне игры» при голе Мартинеса было спорное — только при детальном изучении автоматической системы определения офсайда стало заметно, что Лаутаро едва-едва залез за линию самым краем плеча.
Саудовцы пристали к журналисту с вопросом о Месси:
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