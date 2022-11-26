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Чемпионат мира – 2022 по футболу: результаты матчей 25 ноября, турнирная таблица

Чемпионат мира – 2022 по футболу: результаты матчей 25 ноября, турнирная таблица
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25 ноября на чемпионате мира в Катаре начался второй тур группового этапа. Состоялись по два матча в группах A и B. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию все результаты игрового дня.

Группа А

Катар – Сенегал – 1:3;

Нидерланды – Эквадор – 1:1.

Группа В

Уэльс – Иран – 0:2;

Англия – США – 0:0.

ЧМ-2022. Турнирная таблица

Сыгравшие вничью Нидерланды и Эквадор возглавляют группу А, набрав после двух туров по четыре очка. Сенегал после поражения в стартовой игре добился первой победы и также претендует на выход в 1/8 финала, а хозяева мундиаля, катарцы забили первый мяч на турнире, однако после двух поражений замыкают таблицу группы без очков и лишились шансов пробиться в плей-офф.

В группе В англичане лидируют с четырьмя очками – они победили Иран (6:2), а теперь завершили вничью матч с американцами. Сборная США – третья в таблице с двумя ничьими и, соответственно, двумя очками. На второе место поднялись иранцы, у которых три очка. Уэльс же добавил к ничьей поражение и замыкает турнирную таблицу с одним очком.

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