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Маккенни вытер руку о жилетку фотографа в матче с Англией

Маккенни вытер руку о жилетку фотографа в матче с Англией
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Полузащитник сборной США Уэстон Маккенни привлек внимание зрителей во время первого тайма матча с Англией довольно необычным моментом.

Во время безголевого первого тайма Маккенни подошел к фотографу, чтобы вытереть свою руку об его жилетку.

Этот странный момент, казалось, застал фотографа врасплох, в то время как один из его коллег удивленно наблюдал за происходящим.

Реакция не заставила себя долго ждать. Зрители начали массово делиться комментариями о данном инциденте в своих аккаунтах социальных сетей.

После двух туров европейская команда возглавляет таблицу своей группы. Команда Гарета Саутгейта набрала четыре очка в двух матчах. США располагается на третьей позиции и набрала два очка, сыграв оба матча на чемпионате мира вничью.

Маккенни вытирает руку

Маккенни вытирает руку

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