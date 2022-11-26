Маккенни вытер руку о жилетку фотографа в матче с Англией

Полузащитник сборной США Уэстон Маккенни привлек внимание зрителей во время первого тайма матча с Англией довольно необычным моментом.



Во время безголевого первого тайма Маккенни подошел к фотографу, чтобы вытереть свою руку об его жилетку.



Этот странный момент, казалось, застал фотографа врасплох, в то время как один из его коллег удивленно наблюдал за происходящим.



Реакция не заставила себя долго ждать. Зрители начали массово делиться комментариями о данном инциденте в своих аккаунтах социальных сетей.



После двух туров европейская команда возглавляет таблицу своей группы. Команда Гарета Саутгейта набрала четыре очка в двух матчах. США располагается на третьей позиции и набрала два очка, сыграв оба матча на чемпионате мира вничью.

Маккенни вытирает руку