Маккенни вытер руку о жилетку фотографа в матче с Англией

Полузащитник сборной США Уэстон Маккенни привлек внимание зрителей во время первого тайма матча с Англией довольно необычным моментом.
Во время безголевого первого тайма Маккенни подошел к фотографу, чтобы вытереть свою руку об его жилетку.
Этот странный момент, казалось, застал фотографа врасплох, в то время как один из его коллег удивленно наблюдал за происходящим.
Реакция не заставила себя долго ждать. Зрители начали массово делиться комментариями о данном инциденте в своих аккаунтах социальных сетей.
После двух туров европейская команда возглавляет таблицу своей группы. Команда Гарета Саутгейта набрала четыре очка в двух матчах. США располагается на третьей позиции и набрала два очка, сыграв оба матча на чемпионате мира вничью.
Маккенни вытирает руку
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