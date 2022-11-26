Желько Петрович считает ЧМ-2022 самым оборонительным в истории

Экс-тренер сборной Сербии Желько Петрович считает, что участники чемпионата мира в Катаре очень много внимания уделяют обороне. Черногорский специалист поделился своим мнением об этом чемпионате мира, а также рассказал о перспективах сборной Сербии.



«Хватает сюрпризов. Турнир показывает, что и Саудовская Аравия с Японией способны демонстрировать отличный футбол. Из топовых команд никто, кроме Бразилии и Франции не произвел реально сильного впечатления. Но все пытаются быть осторожными.



На мой взгляд, это самый оборонительный чемпионат мира в истории. В первом туре большинство хотело не проиграть, но во втором туре будет уже зрелищнее. Удивительно, но больше всех на турнире меня пока впечатлила Канада, хотя в итоге они проиграли. Да, если бы они действовали от обороны, то все равно наверняка уступили бы Бельгии, но зато у всех сейчас перед глазами стоят их атаки. И их будут продвигать, о них будут говорить, потому что они играли в атаку, быстро, с напором. Но давайте посмотрим матчи второго тура и дождемся третьего — там будут голы, обещаю.



Сербия — не главное разочарование. С Бразилией всем сложно. Но мы видели, что их полузащита не справлялась с бразильской. И фланги действовали недостаточно быстро для контратак, а им именно это и нужно было. Они просто не успевали перейти из защиты в атаку. А во втором тайме бразильцы просто «убили» соперника, в матчах против таких соперников ты рано или поздно теряешь концентрацию и пропускаешь», — приводит слова Петровича «РБ Спорт».



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