Кейн не нанёс ни одного удара в створ ворот cборной США

Вчера, 25 ноября, состоялся матч между сборными Англии и США. Он закрыл программу игрового дня на чемпионате мира. Матч команд, представляющих группу B, прошёл на стадионе «Эль-Байт». Голов команды не забили, противостояние завершилось со счётом 0:0.



По ходу встречи нападающий английской сборной Гарри Кейн не наёс ни одного удара в створ ворот соперника и не создал ни одного голевого момента. На его счету 2 неточных удара, 39 касания мяча (3 в штрафной соперника), 2 подката и 1 вынос мяч.

Напомним, Кейн пока не забивал на текущем чемпионате мира. После двух туров сборная Англии лилирует в своей группе, набрав четыре очка. У сборной Ирана на одно очко меньше. США набрали 2 очка, Уэльс — одно.

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