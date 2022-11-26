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Тренер сборной США: горжусь игрой в матче с Англией, но нам есть над чем работать

Тренер сборной США: горжусь игрой в матче с Англией, но нам есть над чем работать
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Главный тренер сборной США Грегг Берхалтер прокомментировал результат матча 2-го тура группового этапа чемпионата мира — 2022 с национальной командой Англии (0:0).

«Я очень горжусь работой, которую проделали мои ребята, и выступлением команды, но нам ещё есть над чем работать. Мы знаем, что выйдем из группы, если наберём пять очков. Нужно сосредоточиться на том, чтобы получить эти пять очков», — приводит слова Берхалтера пресс-служба ФИФА.

Сборная США набрала два очка и занимает третье место в турнирной таблице группы В. Англия (4) — на первом месте. Соперниками команд по группе В являются сборные Ирана (3) и Уэльса (1). В следующем туре группового этапа ЧМ-2022 в Катаре сборная США сыграет с Ираном. Встреча состоится 29 ноября.

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