Тренер сборной США: горжусь игрой в матче с Англией, но нам есть над чем работать

Главный тренер сборной США Грегг Берхалтер прокомментировал результат матча 2-го тура группового этапа чемпионата мира — 2022 с национальной командой Англии (0:0).



«Я очень горжусь работой, которую проделали мои ребята, и выступлением команды, но нам ещё есть над чем работать. Мы знаем, что выйдем из группы, если наберём пять очков. Нужно сосредоточиться на том, чтобы получить эти пять очков», — приводит слова Берхалтера пресс-служба ФИФА.



Сборная США набрала два очка и занимает третье место в турнирной таблице группы В. Англия (4) — на первом месте. Соперниками команд по группе В являются сборные Ирана (3) и Уэльса (1). В следующем туре группового этапа ЧМ-2022 в Катаре сборная США сыграет с Ираном. Встреча состоится 29 ноября.