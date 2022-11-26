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Андреа Пирло высказался о скандальном интервью Криштиану Роналду

Андреа Пирло высказался о скандальном интервью Криштиану Роналду
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Бывший игрок сборной Италии Андреа Пирло поделился мнением о скандальном интервью португальского нападающего Криштиану Роналду, вскоре после которого футболист покинул «Манчестер Юнайтед».

«Думаю, Роналду давно хотел дать это интервью. Он всё подготовил заранее. Сомневаюсь, что это оказало сильное давление на сборную Португалии, потому что, даже если бы Криштиану не дал этого интервью, СМИ всё равно задавали бы ему вопросы о «Манчестер Юнайтед» во время чемпионата мира. Именно поэтому он решил избавиться от этого, как от шатающегося зуба, и теперь будет более возбуждён, чем раньше. Я очень хорошо ладил с Криштиану. Он интересный персонаж, настоящий профессионал», — приводит слова Пирло Football Italia со ссылкой на Diretta.it.

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