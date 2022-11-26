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Защитник «Сочи» Макарчук оценил первую часть сезона для клуба

Защитник «Сочи» Макарчук оценил первую часть сезона для клуба
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Защитник «Сочи» Артём Макарчук высказался о первой части сезона-2022/2023 Российской Премьер-Лиги.

«Моё мнение, что первая часть сезона прошла для нашей команды не лучшим образом. Стартовые четыре или пять туров были неплохие, но потом начали проигрывать, играть вничью и опустились в таблице. Сейчас чуть выправили ситуацию. В заключительной части, думаю, что будет лучше. Главное — хорошо подготовиться на сборах», — приводит слова Макарчука официальный сайт «Сочи».

Сочинцы ушли на зимнюю паузу на девятом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 25 очков после 17 проведённых встреч. Лидирует санкт-петербургский «Зенит» — 42 очка. В первом весеннем туре «Сочи» дома будет принимать московский ЦСКА.

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