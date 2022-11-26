Тошич: ЦСКА — моя любимая команда. Надеюсь, они всегда будут в тройке призёров

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич рассказал, что продолжает поддерживать армейский клуб и следит за их игрой в текущем сезоне РПЛ.

«Слежу за ЦСКА, конечно, смотрю матчи, когда есть время, всегда буду это делать, потому что ЦСКА — моя любимая команда. На сегодняшний день тяжело бороться за чемпионство, всё, что происходит в мире, во многом касается и футбола в России, многие иностранные футболисты, которые играли в чемпионате, уехали. Просто из-за того, что российские клубы не играют в Европе, не все решаются на игру в России. ЦСКА — хорошая команда, шли наверху, в конце чуть просели, но я думаю, что и качество игры, и шансы есть.



Я всегда буду позитивен — я там находился, знаю, как ребята бьются за клуб, ЦСКА всегда вытаскивает максимум. Я верю, что сейчас их место в РПЛ — не максимум, клуб всегда делает всё, чтобы быть как можно выше. Я как болельщик буду всегда их поддерживать. Конечно, «Зенит» с большим отрывом от всех команд находится, войти в тройку есть шансы, и я надеюсь, что ЦСКА там и будет», — приводит слова Тошича ТАСС.

ЦСКА занимает пятое место в чемпионате России текущего сезона, набрав 29 очков в 17 матчах. Армейцы отстают от идущего третьим «Ростова» на шесть очков.