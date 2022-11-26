Роналду — о 3:2 в матче ЧМ с Ганой: ничего ещё не выиграно! Это был лишь первый шаг

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о победе в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира — 2022 с национальной командой Ганы (3:2).



«Очень важная победа в дебютном матче на этом чемпионате мира, но ничего ещё не выиграно! Это был лишь первый шаг. Мы по-прежнему сосредоточены на достижении наших целей. Вперёд, Португалия!» — написал Роналду на своей странице в социальных сетях.



В следующем туре группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре сборная Португалии сыграет с национальной командой Уругвая. Встреча команд состоится 28 ноября на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Действующим чемпионом мира является сборная Франции.