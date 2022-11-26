В Минспорта Саудовской Аравии заявили о желании видеть Роналду и Месси в местной лиге

Министр спорта Саудовской Аравии принц Абдулазиз бин Турки Аль-Файсаль заявил, что хотел бы видеть нападающих сборной Португалии и национальной команды Аргентины Криштиану Роналду и Лионеля Месси в местной футбольной лиге.

«Хотел бы я видеть Криштиану Роналду в футбольной лиге Саудовской Аравии? А кто бы не хотел видеть его в своей лиге? Он — ролевая модель для молодых игроков. Он и Месси. Я был бы рад видеть их обоих в лиге, а также других топовых игроков в саудовской лиге. Это бы способствовало нашей программе развития лиги и показало бы, что она сильна», — приводит слова министра Sky News.

Роналду находится в статусе свободного агента после расторжения контракта с «Манчестер Юнайтед». Ранее сообщалось о том, что он может перейти в один из клубов Саудовской Аравии. Контракт Лионеля Месси с «ПСЖ» истекает в конце текущего сезона. Пока неизвестно, где продолжил карьеру аргентинец.

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