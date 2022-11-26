В Минспорта Саудовской Аравии заявили о желании видеть Роналду и Месси в местной лиге

Министр спорта Саудовской Аравии принц Абдулазиз бин Турки Аль-Файсаль заявил, что хотел бы видеть нападающих сборной Португалии и национальной команды Аргентины Криштиану Роналду и Лионеля Месси в местной футбольной лиге.
«Хотел бы я видеть Криштиану Роналду в футбольной лиге Саудовской Аравии? А кто бы не хотел видеть его в своей лиге? Он — ролевая модель для молодых игроков. Он и Месси. Я был бы рад видеть их обоих в лиге, а также других топовых игроков в саудовской лиге. Это бы способствовало нашей программе развития лиги и показало бы, что она сильна», — приводит слова министра Sky News.
Роналду находится в статусе свободного агента после расторжения контракта с «Манчестер Юнайтед». Ранее сообщалось о том, что он может перейти в один из клубов Саудовской Аравии. Контракт Лионеля Месси с «ПСЖ» истекает в конце текущего сезона. Пока неизвестно, где продолжил карьеру аргентинец.
Кто выигрывал «Золотой мяч» «незаслуженно»?
- 26 ноября 2022
-
15:00
-
14:58
-
14:55
-
14:54
-
14:39
-
14:30
-
14:27
-
14:03
-
14:00
-
13:50
-
13:48
-
13:39
-
13:25
-
13:23
-
13:10
-
13:06
-
13:04
-
13:00
-
12:58
-
12:43
-
12:40
-
12:40
-
12:38
-
12:25
-
12:21
-
12:20
-
12:05
-
12:00
-
11:55
-
11:55
-
11:50
-
11:40
-
11:37
-
11:24
-
11:20