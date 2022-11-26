«Сочи» — ЦСКА: стартовые составы на кубковый матч

Сегодня, 26 ноября, в матче 6-го тура группового этапа Фонбет Кубка России встретятся «Сочи» и ЦСКА. Команды будут играть на стадионе «Фишт» в Сочи. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:00 мск. Главный судья встречи — Алексей Амелин (Тула).



Стартовые составы команд:



«Сочи»: Адамов, Юрганов, Дркушич, Маргасов, Макарчук, Кравцов, Заика, Юсупов, Сарвели, Жоаозиньо, Мелкадзе.



ЦСКА: Тороп, Гайич, Набабкин, Роша, Щенников, Мойзес, Зделар, Мухин, Обляков, Ермаков, Чалов.



«Урал» возглавляет турнирную таблицу группы D. Команда Виктора Гончаренко набрала 11 очков после пяти матчей. ЦСКА (10) — на второй строчке. Московское «Торпедо» (7) занимает третье место. «Сочи» (2) лишился шансов на выход из группы.