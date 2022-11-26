Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Сочи» — ЦСКА: стартовые составы на кубковый матч

«Сочи» — ЦСКА: стартовые составы на кубковый матч
Комментарии

Сегодня, 26 ноября, в матче 6-го тура группового этапа Фонбет Кубка России встретятся «Сочи» и ЦСКА. Команды будут играть на стадионе «Фишт» в Сочи. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:00 мск. Главный судья встречи — Алексей Амелин (Тула).

Стартовые составы команд:

«Сочи»: Адамов, Юрганов, Дркушич, Маргасов, Макарчук, Кравцов, Заика, Юсупов, Сарвели, Жоаозиньо, Мелкадзе.

ЦСКА: Тороп, Гайич, Набабкин, Роша, Щенников, Мойзес, Зделар, Мухин, Обляков, Ермаков, Чалов.

«Урал» возглавляет турнирную таблицу группы D. Команда Виктора Гончаренко набрала 11 очков после пяти матчей. ЦСКА (10) — на второй строчке. Московское «Торпедо» (7) занимает третье место. «Сочи» (2) лишился шансов на выход из группы.

Новость по теме
«Не хотим проигрывать в последней игре года». Макарчук — о предстоящем матче с ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022