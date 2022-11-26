Хави: Эндрик — игрок настоящего и будущего, он нужен «Барселоне»

Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал, что общался с молодым нападающим «Палмейраса» Эндриком, который является потенциальной трансферной целью нескольких топ-клубов Европы.
«Мы разговаривали с его отцом, а также напрямую с игроком. Я объяснил им проект, который у нас имеется в «Барсе». Нам нужен талант, а он, несомненно, таковым является. У него есть умение забивать голы, дриблинг, способность кардинально влиять на ситуацию на поле. Он игрок настоящего, который играет в бразильской лиге, а также игрок будущего. Он именно тот футболист, который нам нужен. Он познакомился с проектом, и мы поговорили. Надеюсь, он присоединится к нам. Это зависит только от него», — приводит слова Хави издание Sport.es.
«Барселона» в меньшинстве вырвала победу в матче с «Осасуной»
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