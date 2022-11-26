ЦСКА обыграл «Сочи» и вышел в следующий раунд Кубка России со второго места

Сегодня, 26 ноября, на стадионе «Фишт» в Сочи проходил матч 6-го тура группового этапа Фонбет Кубка России. Играли местный «Сочи» и московский ЦСКА. Финальный свисток Алексея Амелина зафиксировал победу гостевой команды со счётом 2:1.



Счёт в матче гости открыли на третьей минуте: Иван Обляков исполнил заброс в штрафную, Максим Мухин скинул мяч Никите Ермакову, который здорово пробил в касание — мяч рикошетом от перекладины отправился в сетку. «Сочи» сравнял счёт в добавленное к первому тайму время: Жоаозиньо от угла поля сделал подачу в штрафную, где после серии рикошетов мяч отскочил в ноги Ваньи Дркушича, который расстрелял ворота. На 60-й минуте Игорь Юрганов отправил мяч в собственные ворота, позволив ЦСКА выйти вперёд.

ЦСКА по итогам группового этапа набрал 12 очков и занял в турнирной таблице второе место, пропустив вперёд «Урал» (15). Следом расположилось «Торпедо» (6) и сыграет в плей-офф с командами Мелбет Первой лиги. «Сочи» (3) вылетел из турнира.