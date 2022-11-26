Лаутаро Мартинес признался, что мечтал играть вместе с Лионелем Месси

Нападающий «Интера» и сборной Аргентины Лаутаро Мартинес считает своим образцом для подражания партнёра по национальной команде Лионеля Месси.

«Мой образец для подражания? Я выбираю Месси, потому что выступаю с ним и в детстве смотрел его по телевизору. Я мечтал начать играть с ним.



Аргентинский футбол очень похож на итальянский футбол, я понял это, когда пришел в «Интер». Здесь есть большая страсть», — приводит слова Лаутаро InterTV.

35-летний Месси выступает за сборную Аргентины с 2005 года. В 166 матчах за команду он забил 92 гола и отдал 52 результативные передачи.

В первом матче на чемпионате мира в Катаре Аргентина проиграла Саудовской Аравии (1:2). Сегодня, 26 ноября, аргентинцы сыграют с Мексикой.

Саудовцы пристали к журналисту с вопросом о Месси. Видеоролик: