Форвард «Манчестер Сити» Хулиан Альварес похвалил Хосепа Гвардиолу
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Нападающий «Манчестер Сити» Хулиан Альварес высказался о главном тренере команды Хосепе Гвардиоле.
«Думаю, что Хосеп Гвардиола — один из лучших тренеров в мире, он работал в невероятно успешных клубах. Хочу проделать хорошую работу под его руководством, продолжить расти как футболист и личность», — приводит слова Альвареса пресс-служба «Манчестер Сити» в «Твиттере».
51-летний Гвардиола возглавил «Манчестер Сити» летом 2016 года. Под его руководством английская команда выиграла 11 трофеев внутри страны, включая четыре победы в английской Премьер-лиге. На днях Гвардиола продлил контракт с клубом до лета 2025 года.
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