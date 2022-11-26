Форвард «Манчестер Сити» Хулиан Альварес похвалил Хосепа Гвардиолу

Нападающий «Манчестер Сити» Хулиан Альварес высказался о главном тренере команды Хосепе Гвардиоле.

«Думаю, что Хосеп Гвардиола — один из лучших тренеров в мире, он работал в невероятно успешных клубах. Хочу проделать хорошую работу под его руководством, продолжить расти как футболист и личность», — приводит слова Альвареса пресс-служба «Манчестер Сити» в «Твиттере».

51-летний Гвардиола возглавил «Манчестер Сити» летом 2016 года. Под его руководством английская команда выиграла 11 трофеев внутри страны, включая четыре победы в английской Премьер-лиге. На днях Гвардиола продлил контракт с клубом до лета 2025 года.

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