Аргентина — Мексика: Фернандес с передачи Месси сделал счёт 2:0 на 87-й минуте

Сегодня, 26 ноября, проходит заключительный матч 2-го тура группы D, в котором сборная Аргентины встречается с Мексикой. Команды играют на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле. Стартовый свисток главного арбитра матча Даниэле Орсато прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



На 87-й минуте Аргентина подала угловой. Лионель Месси навесил в штрафную площадь, где Энцо Фернандес сумел укрепить преимущество Аргентины — 2:0.



В прошлом туре Аргентина провела неудачный матч, в котором уступила Саудовской Аравии со счётом 1:2. В результате этого поражения команда оказалась на четвёртом месте группы D. Мексика, которая сыграла вничью с Польшей со счётом 0:0, располагается на третьей позиции.