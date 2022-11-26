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Аргентина — Мексика: Фернандес с передачи Месси сделал счёт 2:0 на 87-й минуте

Аргентина — Мексика: Фернандес с передачи Месси сделал счёт 2:0 на 87-й минуте
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Сегодня, 26 ноября, проходит заключительный матч 2-го тура группы D, в котором сборная Аргентины встречается с Мексикой. Команды играют на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле. Стартовый свисток главного арбитра матча Даниэле Орсато прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 87-й минуте Аргентина подала угловой. Лионель Месси навесил в штрафную площадь, где Энцо Фернандес сумел укрепить преимущество Аргентины — 2:0.

В прошлом туре Аргентина провела неудачный матч, в котором уступила Саудовской Аравии со счётом 1:2. В результате этого поражения команда оказалась на четвёртом месте группы D. Мексика, которая сыграла вничью с Польшей со счётом 0:0, располагается на третьей позиции.

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