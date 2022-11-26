Томас Мюллер — лучший игрок по «гол+пас» на ЧМ после дебюта на турнире Месси. Лео — второй
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Полузащитник сборной Германии Томас Мюллер забил 10 голов и отдал шесть результативных передач в матчах чемпионата мира. Он лучший игрок мировых первенств по показателю «гол+пас» в эпоху после дебюта на турнире форварда Аргентины Лионеля Месси. У 35-летнего Месси 14 (8+6) результативных действий.
Мюллер дебютировал на турнире в 2010 году, забив пять мячей. Затем он столько же раз отличился на победном турнире в Бразилии, а вот на ЧМ в России точными ударами не отметился.
Месси сегодня, 27 ноября, забил гол и отдал результативную передачу в матче 2-го тура группового этапа с Мексикой. Сначала форвард отличился сам, а затем выполнил голевую передачу на Энцо Фернандеса.
Саудовцы пристали к журналисту с вопросом о Месси. Видеоролик:
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