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Томас Мюллер — лучший игрок по «гол+пас» на ЧМ после дебюта на турнире Месси. Лео — второй

Томас Мюллер — лучший игрок по «гол+пас» на ЧМ после дебюта на турнире Месси. Лео — второй
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Полузащитник сборной Германии Томас Мюллер забил 10 голов и отдал шесть результативных передач в матчах чемпионата мира. Он лучший игрок мировых первенств по показателю «гол+пас» в эпоху после дебюта на турнире форварда Аргентины Лионеля Месси. У 35-летнего Месси 14 (8+6) результативных действий.

Мюллер дебютировал на турнире в 2010 году, забив пять мячей. Затем он столько же раз отличился на победном турнире в Бразилии, а вот на ЧМ в России точными ударами не отметился.

Месси сегодня, 27 ноября, забил гол и отдал результативную передачу в матче 2-го тура группового этапа с Мексикой. Сначала форвард отличился сам, а затем выполнил голевую передачу на Энцо Фернандеса.

Саудовцы пристали к журналисту с вопросом о Месси. Видеоролик:

Месси сломал оборону соперника в судьбоносном матче ЧМ! Мексика не выстояла! LIVE Месси сломал оборону соперника в судьбоносном матче ЧМ! Мексика не выстояла! LIVE
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