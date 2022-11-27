Тренер сборной Мексики отметил важность того, чтобы Польша и Аргентина не сыграли вничью

Главный тренер сборной Мексики Херардо Мартино после поражения в Лусаиле от Аргентины (0:2) рассказал о шансах команды на выход в 1/8 финала чемпионата мира.



«Пока остаётся возможность, вы всегда должны пытаться. Точно так же, как у сборной Саудовской Аравии есть необходимость выиграть матч третьего утра, нам это тоже необходимо. Саудовской Аравии нужно забивать – и нам также. Жизнь и футбол в частности – это постоянное соревнование. Несмотря ни на что, мы привыкли вставать, и стараемся использовать ещё один шанс, который у нас есть.



Мы знаем, что будет сложно, потому что нам кроме победы нам также важно, чтобы в другой игре был победитель. И желательно – победитель с разницей в несколько мячей. Но мы концентрируемся на себе, и я не сомневаюсь, что команда готова добиться положительного результата», – приводит слова Мартино официальный сайт национальной сборной Мексики.

У мексиканцев одно очко перед заключительным туром в группе С, у их следующего соперника Саудовской Аравии – три. У аргентинцев три очка, у поляков – четыре. Если Польша и Аргентина сыграют вничью, то Мексике при условии её победы над Саудовской Аравией нужна будет разница мячей лучше, чем у аргентинцев.