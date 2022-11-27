Матч ЧМ между Аргентиной и Мексикой — лучший по посещаемости с финала 1994 года

На матче чемпионата мира между сборными Аргентины и Мексики (2:0) присутствовали 88966 болельщиков — это лучший результат с финала мундиаля 1994 года, который посетили 94194 зрителя. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.
В финале чемпионата мира 1994 года, который проходил в США, встречались сборные Бразилии и Италии. Основное время матча завершилось вничью — 0:0, в серии пенальти сильнее были бразильцы — 3:2.
Благодаря победе Аргентина набрала три очка и поднялась на второе место группы С. Мексика, у которой одно очко, опустилась на четвёртую строчку. Также в этом квартете выступают команды Польши (4) и Саудовской Аравии (3).
В третьем туре группового этапа Аргентина сыграет с Польшей, Мексика — с Саудовской Аравией.
Фанатам дали возможность почувствовать себя игроком Аргентины
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