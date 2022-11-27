Хави рассказал, почему отказался от работы в сборной Бразилии

Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал, почему решил отказаться от работы в сборной Бразилии в пользу «Барселоны». После назначения на пост наставника сине-гранатовых специалист сообщил, что получал предложение от Бразильской конфедерации футбола.
«Это была совершенно неожиданная возможность. Я общался с ними через своего агента, у меня была возможность присоединиться к тренерскому штабу Тите и работать с ним, но я хотел быть главным тренером, дождался возможности и возглавил «Барселону».
Я бы сказал, это была историческая возможность.
Я нахожусь там, где хочу быть, в лучшем клубе мира, в клубе, который в моём сердце», — приводит слова Хави Goal.
Испанский специалист занял пост главного тренера «Барселоны» в ноябре 2021 года, сменив Рональда Кумана.
Хави тепло приветствует футболистов «Барселоны» в раздевалке
- 27 ноября 2022
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