Япония — Коста-Рика: стартовые составы на матч ЧМ-2022

Сегодня, 27 ноября, состоится матч 2-го тура чемпионата мира, в котором встретятся Япония и Коста-Рика. Игра пройдёт на стадионе «Ахмед бин Али» в Аль-Райане. Обслужит встречу бригада арбитров во главе с англичанином Майклом Оливером. Команды огласили стартовые составы.

Япония: Гонда — Нагатомо, Йосида, Итакура, Яманэ — Морита, Эндо, Сома, Камада, Доан — Уэда.

Коста-Рика: Навас — Овьедо, Кальво, Дуарте, Вастон — Торрес, Техеда, Борхес, Фуллер — Контрерас, Кэмпбелл.

Сборная Японии имеет в активе три очка после волевой победы в матче с Германией (2:1). Коста-Рика в 1-м туре группового этапа уступила сборной Испании. Подопечные Луиса Энрике отправили в ворота Кейлора Наваса семь безответных мячей.