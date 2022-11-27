Щенсны: я готов отбить пенальти от Месси, но его удары сложно анализировать

Вратарь сборной Польши Войцех Щенсны рассказал, что готов отразить пенальти от форварда Аргентины Лионеля Месси. Их команды встретятся в 3-м туре чемпионата мира.

«Ты участвуешь на чемпионатах мира для того, чтобы играть против сильнейших футболистов мира. Я испытываю большое уважение к игрокам Саудовской Аравии, но хочу соревноваться с лучшими, и, разумеется, Лео Месси — один из них.

Смог бы я отбить пенальти от него? Его манеру исполнения пенальти сложно анализировать, он может пробить по центру, может отправить мяч по углам. Я буду готов к этому, но надеюсь, что в ворота Польши больше не будут ставить такие 11-метровые, как в матче с Аравией. На мой взгляд, там его не было», — приводит слова Щенсного La Repubblica.

Матч Польша — Аргентина состоится в среду, 30 ноября. Начало — в 22:00 мск.

Саудовцы пристали к журналисту с вопросом о Месси. Видеоролик: