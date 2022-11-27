Тренер сборной Польши: Левандовски мог оформить хет-трик в матче с Саудовской Аравией

Главный тренер сборной Польши Чеслав Михневич прокомментировал выступление нападающего Роберта Левандовского в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира — 2022 с Саудовской Аравией (2:0). Польский форвард забил гол и отдал результативную передачу.



«Я не удивлён эмоциональной реакции Роберта после гола, потому что знаю, как глубоко он был огорчён после прошлой игры. Вся команда его поддержала.



Роберт мог оформить хет-трик в этом матче. Я очень рад за него, потому что было печально, когда он не реализовал пенальти в матче с Мексикой. Но ни один футболист не выигрывает матч в одиночку, сила кроется в команде. Вся сборная была потрясающей. Мы очень рады, это хороший результат», — приводит слова Михневича Sky Sports.

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