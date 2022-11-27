Фанаты сборной Англии в костюмах крестоносцев пожаловались на издевательства в Катаре

Болельщики сборной Англии, приехавшие на матч чемпионата мира в Катаре с Ираном (6:2) в костюме крестоносцев, рассказали, с чем им пришлось столкнуться. Их слова приводит Daily Star.
Фото: соцсети
По сведениям источника, фанатам пять раз отказывали на контрольно-пропускных пунктах за то, что они носили «оскорбительную» одежду. Она была сшита вручную в Индии и обошлась болельщикам в € 3482. Наряд был сделан в знак уважения к рыцарю-крестоносцу Святому Георгию — покровителю Англии. Костюмы фанатов были конфискованы, а после того, как они попытались попасть на стадион в футболках и шортах, их отвели в комнату, где подвергли обыску с раздеванием.
«Когда мы попытались попасть внутрь, трое сотрудников отвели нас в маленькую боковую комнату и велели раздеться догола. У меня довольно много татуировок, и они потратили много времени на их изучение и на издевательства надо мной.
Интимных досмотров нам не устраивали. Нас просто хотели унизить и проучить. Я не мог поверить в происходящее и, когда добрался до трусов, спросил: «Ты действительно хочешь увидеть мой член?» Один из охранников сказал: «Снимите их».
Никакой причины для этого не было. Нас даже не обыскивали. Это было просто ритуальное унижение — абсолютно ужасное обращение», — сказал 57-летний фанат.
- 27 ноября 2022
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