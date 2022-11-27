Якин — о Неймаре: Бразилия может сформировать из своих футболистов три великие команды

Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин в преддверии матча 2-го тура группового этапа чемпионата мира с Бразилией высказался о силе соперника и прокомментировал отсутствие в его составе форварда Неймара.

«Хотелось бы, чтобы у всех футболистов всё было хорошо, но у Бразилии есть игроки, из которых можно сформировать три великие команды. Неймар не сыграет, но нам нужно сосредоточиться. Это команда высочайшего уровня», — приводит слова Якина Globo.

Швейцария начала турнир в Катаре с победы над Камеруном с минимальным счётом. Сейчас команда Якина располагается в турнирной таблице группы G на втором месте, уступая бразильцам лишь из-за худшей разницы мячей.

Матч Швейцария — Бразилия состоится завтра, 28 ноября. Начало — в 19:00 мск.

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