Льорис: Неймар — икона мирового футбола. Ришарлисон показал свою гениальность с Сербией

Вратарь сборной Франции Уго Льорис прокомментировал игру национальной команды Бразилии со сборной Сербии (2:0).
«Неймар по-прежнему является иконой мирового футбола. Я не буду говорить о его травме, потому что не знаю, насколько она серьёзна.
Ришарлисон? Я очень рад за него. Его меньше всего ожидали увидеть в стартовом составе, но он отличный игрок. Нападающий, который ничего не упускает. Он продемонстрировал свою гениальность в моменте со вторым голом (в ворота сборной Сербии. — Прим. «Чемпионата»). Это хорошо для него. Мы знаем, что Бразилия — фаворит турнира. Всегда непросто проводить первый матч с хорошо организованной командой», — приводит слова голкипера Франции RMC Sport.
Напомним, в матче Бразилии и Сербии оба мяча южноамериканцев забил нападающий Ришарлисон, с которым Льорис вместе играет в лондонском «Тоттенхэме». Также в этом матче лидер бразильцев Неймар получил травму.
Самые дорогие футболисты ЧМ-2022
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