Рыбус заменил Маслова в стартовом составе «Спартака» на матч с «Зенитом»

«Спартак» объявил о замене защитника Павла Маслова в стартовом составе на матч Кубка России с «Зенитом». Вместо него на поле вышел Мацей Рыбус.
«Мацей Рыбус заменил Пашу Маслова, почувствовавшего дискомфорт на предматчевой разминке», — говорится в сообщении пресс-службы красно-белых.
Матч группового этапа Кубка России сезона-2022/2023 «Зенит» — «Спартак» проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Зенит» — «Спартак».
Московский «Спартак» в пяти матчах набрал 12 очков и занимает первое место в турнирной таблице группы В Кубка России. Санкт-петербургский «Зенит» (9) — на третьем месте. Вторую строчку занимают самарские «Крылья Советов» (9), замыкает таблицу воронежский «Факел» (0).
- 27 ноября 2022
-
16:28
-
16:28
-
16:28
-
16:23
-
16:19
-
16:18
-
16:15
-
16:09
-
16:04
-
16:01
-
16:00
-
15:57
-
15:56
-
15:48
-
15:28
-
15:18
-
15:13
-
15:10
-
15:04
-
15:00
-
14:58
-
14:54
-
14:52
-
14:40
-
14:37
-
14:36
-
14:24
-
14:24
-
14:23
-
14:01
-
13:48
-
13:46
-
13:42
-
13:35
-
13:32