Рыбус заменил Маслова в стартовом составе «Спартака» на матч с «Зенитом»

«Спартак» объявил о замене защитника Павла Маслова в стартовом составе на матч Кубка России с «Зенитом». Вместо него на поле вышел Мацей Рыбус.

«Мацей Рыбус заменил Пашу Маслова, почувствовавшего дискомфорт на предматчевой разминке», — говорится в сообщении пресс-службы красно-белых.

Матч группового этапа Кубка России сезона-2022/2023 «Зенит» — «Спартак» проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Зенит» — «Спартак».

Московский «Спартак» в пяти матчах набрал 12 очков и занимает первое место в турнирной таблице группы В Кубка России. Санкт-петербургский «Зенит» (9) — на третьем месте. Вторую строчку занимают самарские «Крылья Советов» (9), замыкает таблицу воронежский «Факел» (0).