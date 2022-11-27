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Главный тренер «Оренбурга» Личка объяснил, почему отказался от предложения «Краснодара»

Главный тренер «Оренбурга» Личка объяснил, почему отказался от предложения «Краснодара»
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Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка прокомментировал решение остаться на своей должности. Чешского специалиста хотели видеть в «Краснодаре».

«Решение остаться в «Оренбурге» принял я, пообщался с президентом. Когда тебе поступает предложение от «Краснодара» – приятно. Они оценивают мою работу. Я хочу закончить этот сезон в «Оренбурге», остаться там, где мы сейчас – на седьмом месте. Мы тяжело работали, вернулись в РПЛ, поэтому будет неправильным убежать сейчас в другую команду. У меня отличные человеческие отношения с президентом и спортивным директором. До лета я буду работать, а там – посмотрим, что будет дальше», – передаёт слова Лички корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

45-летний Личка возглавил «Оренбург» в августе 2020 года.

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